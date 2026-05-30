Bakan Çiftçi: Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 09:49

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bayram tatili süresince yollarda alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulundu. "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz" diyen Çiftçi, "Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımı şu şekilde oldu:

Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir.

Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır.

Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır.

Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir.

Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başındadır.

Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil; onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür. Çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır.

