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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar ele alındı.

Bakan Çiftçi, Türk taraftarlara yönelik orantısız güç kullanımından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek taraftarların Türkiye'ye sağ salim dönmelerinin sağlanmasını istedi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Tamazaşvili ise taraftarların Filistin bayraklarını alan kişilerin Gürcistan devlet yetkilileri değil, UEFA yetkilileri olduğunu ifade etti.

Tamazaşvili, yaşanan olaylar üzerine bakan yardımcısını stada gönderdiğini de Bakan Çiftçi'ye bildirdi.