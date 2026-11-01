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Bakan Çiftçi başkanlığında İstanbul'da Güvenlik Toplantısı düzenlendi

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#Güvenlik Toplantısı#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Yeni Nesil Suç Örgütleri
Bakan Çiftçi başkanlığında İstanbulda Güvenlik Toplantısı düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 22:44

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu yıl İstanbul'da yeni nesil suç örgütlerine yönelik 190 operasyon gerçekleştirildiğini, 2 bin 67 şüphelinin yakalandığını, 1545 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

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Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin tüm yönleriyle ele alındığı Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıya, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu ile Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlar, Narkotik Suçlar şube müdürleri başta olmak üzere operasyonel birimlerin müdürlerinin katıldığını aktaran Çiftçi, suç örgütlerine yönelik operasyonların sonuçlarını, örgütlerin yapılanmalarını, faaliyet alanlarını ve suç işleme yöntemlerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Bakan Çiftçi şunları kaydetti:

"2026 yılı içerisinde İstanbul'da, TCK'nin 220. maddesi kapsamında yeni nesil suç örgütlerine yönelik 190 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 67 şüpheli yakalanmış, 1545 şüpheli tutuklanmıştır. Yürüttüğümüz kararlı mücadele neticesinde, İstanbul'daki ev ve iş yeri kurşunlama olaylarında geçen yıla göre yüzde 49 azalma sağlanmıştır. Meydana gelen kurşunlama olaylarının yüzde 93,5'i aydınlatılmıştır.

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Toplantımızda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projeleri ve operasyonel stratejilerimizi ele alarak, organize suç örgütlerinin hareket alanını daraltmaya yönelik yol haritamızı değerlendirdik. Hedefimiz nettir, suç örgütlerinin yalnızca mensuplarını değil, onları ayakta tutan bütün yapıları da etkisiz hale getirmek. İstanbul'da da ülkemizin dört bir yanında da milletimizin huzuruna ve güvenliğine kasteden suç örgütleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz."

 

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#Güvenlik Toplantısı#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Yeni Nesil Suç Örgütleri

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