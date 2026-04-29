Bakan Çiftçi, Atina'da 'Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katıldı

#Mustafa Çiftçi#Yunanistan#Bulgaristan
Bakan Çiftçi, Atinada Üçlü Mekanizma Toplantısına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 17:45

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Atina’da, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Emil Dechev ile "Üçlü Mekanizma Toplantısı" gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, toplantıya ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Atina’da, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Sayın Thanos Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Emil Dechev ile "Üçlü Mekanizma Toplantısı" gerçekleştirdik.

Gerçekleştirdiğimiz görüşmede; düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele konularını kapsamlı şekilde ele aldık.

Bakan Çiftçi, Atinada Üçlü Mekanizma Toplantısına katıldı

Düzensiz göçle mücadelede; kaynağında çözümden sınır güvenliğine, etkin yakalamadan geri gönderme mekanizmalarına uzanan çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Attığımız her adım, yalnızca ülkemizin değil, aynı zamanda Avrupa’nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır.

Bakan Çiftçi, Atinada Üçlü Mekanizma Toplantısına katıldı

Terör ve organize suçlarla mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve iltica sisteminin istismarına karşı ortak bir hassasiyet geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık.

Komşularımızla samimi ve yapıcı diyalog temelinde ilerlettiğimiz üçlü mekanizmanın, bölgemizin güvenliği ve istikrarı açısından güçlü bir zemin oluşturmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Bakan Çiftçi, Atinada Üçlü Mekanizma Toplantısına katıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Çiftçi#Yunanistan#Bulgaristan

