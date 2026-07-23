Bakan Çiftçi: Ahbap-çavuş rezaleti, resmi kurumların güvenilirliğini bir kez daha ortaya koydu

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İçişleri Bakanı Çiftçi, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun koordinasyonunda, İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu ve milletvekillerinin katılımıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde 5'inci kez düzenlenen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. Bakan Çiftçi, AFAD'ın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar ile yurt içi ve yurt dışındaki insani yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyaları ve afet yönetiminde yürütülen koordinasyon çalışmaları ele alındı.

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“147 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞIN 137 MİLYAR LİRASI KULLANILDI”

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım kampanyalarında yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını belirten Çiftçi, "Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumdadır. Geriye kalan 10 milyar lira da deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yolları ve acil yapılması gereken işlerde kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde 455 bin 357 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini ifade eden Bakan Çiftçi, AFAD tarafından bugüne kadar 1 trilyon 885 milyar 114 milyon liranın ilgili kurumlara aktarıldığını belirtti. Türkiye'nin beş kıtada 85 ülke ve topluluğa insani yardım ulaştırdığını vurgulayan Çiftçi, "İnsanımızın bu konudaki hassasiyetini ve duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Onların yardımlarını dünyanın değişik yerlerindeki ihtiyaç sahibi insanlara AFAD kanalıyla ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

“AFAD ÇALIŞMALARIMIZIN NE KADAR FAYDALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

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6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen koordinasyon çalışmalarına katkılarından dolayı AFAD Başkanı ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Bakan Çiftçi, "2023 yılında Maraş merkezli büyük depremler olduğunda Sayın Bakanımız bölgede hakikaten çok güzel bir koordinasyon çalışması yürüttü. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılmasında Türkiye'deki koordinatör valiliği de hayata geçiren bir yenilik olarak güzel bir çalışma oldu. Bunun neticesinde de çok geniş bir alanda deprem olmasına ve hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen, devlet-millet el birliği içerisinde çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabildi. Bu yüzden AFAD çalışmalarımızın ne kadar faydalı ve ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı. Bu çalışmalarda devlete olan güven ve devletin topladığı yardımlar tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderilmiş, onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu. Dolayısıyla devletten ve milletten gelen yardımlar; ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bu manada AFAD'ımız milli gururumuz olmaya devam ediyor. Venezuela'da yaşanan depremde de AFAD teşkilatımız yine en önce harekete geçen kurumlardan birisi oldu. Orada yaptıkları kıymetli çalışmalar neticesinde kendilerine madalya takdim edildi. Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

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