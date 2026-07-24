Bakan Çiftçi: Ahbap çavuş rezaleti gösterdi ki...

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6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yardım kampanyalarında yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını belirten Çiftçi, “Dolayısıyla devletten ve milletten gelen yardımlar, ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu ve güven unsurunun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ahbap-çavuş meselelerinin rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha göstermiş oldu. O yüzden AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.