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Bakan Çiftçi: Afetin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik

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#Afet Yönetimi#İçişleri Bakanı#Mustafa Çiftçi
Bakan Çiftçi: Afetin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2026 21:27

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, “Afetin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. AFAD, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız ve gönüllülerimizle omuz omuza vererek sular altındaki sokaklarda tek bir canı dahi geride bırakmamak için çabaladık” açıklamasında bulundu.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından ‘Birlikte Güçlüyüz, Devlet-Millet El Ele’ başlıyla bir paylaşım yaptı. Çiftçi paylaşımında, “Afetin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. AFAD, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız ve gönüllülerimizle omuz omuza vererek sular altındaki sokaklarda tek bir canı dahi geride bırakmamak için çabaladık. Sadece insanlarımızın değil, can dostlarımızın da imdadına koşan kahramanlarımız, kendi canlarını hiçe sayarak zamanla yarıştı. Şimdi ise afetin izlerini silmek, sokaklarımızı temizlemek ve hayatı normale döndürmek için devlet-millet el ele, omuz omuza çalışıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin feraseti ve devletimizin şefkat eliyle aşılamayacak hiçbir zorluk yoktur. Sahada ter döken tüm mesai arkadaşlarıma, gönüllülerimize ve desteklerini esirgemeyen kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi daim, ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı. 

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#Afet Yönetimi#İçişleri Bakanı#Mustafa Çiftçi

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