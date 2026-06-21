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Bakan Çiftçi açıkladı! YKS'ye yetişebilmek için sınav günü 3 bin 25 kişi kimlik başvurusu yaptı

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#YKS#Kimlik#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
Bakan Çiftçi açıkladı YKSye yetişebilmek için sınav günü 3 bin 25 kişi kimlik başvurusu yaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 17:40

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle açık olan nüfus müdürlüklerinde; cumartesi günü 2 bin 274, pazar günü 751 olmak üzere toplam 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alınarak adayların sınavlarına zamanında katılmalarının sağlandığını duyurdu.

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Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS maratonunu geride bırakırken, bir evladımızın dahi hayaline ulaşmasına engel olmamak için nüfus müdürlüklerimiz hafta sonu boyunca görev başındaydı. Açık tutulan nüfus müdürlüklerimizde; cumartesi günü 2 bin 274, pazar günü 751 olmak üzere toplam 3 bin 25 kimlik kartı başvurusu alınarak adaylarımızın sınavlarına zamanında katılmaları sağlandı. Gençlerimizin hayallerine giden yolda büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yapan nüfus personelimize, sınav sürecinin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için emek veren tüm İçişleri ailemizin mensuplarına teşekkür ediyor; tüm evlatlarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum" dedi.

Bakan Çiftçi açıkladı YKSye yetişebilmek için sınav günü 3 bin 25 kişi kimlik başvurusu yaptı

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"GENÇLERİMİZİN YARDIMINA EKİPLERİMİZ YETİŞTİ"

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Bakan Çiftçi ayrıca sanal medya hesabında, YKS'nin ikinci gününde sınava gireceği okulu karıştıran, kimliğini unutan ve sınava geç kalma tehlikesi yaşayan adaylara yardımcı olan güvenlik güçlerinin görüntülerini paylaştı. Çiftçi, paylaşımında, "YKS'nin ikinci gününde de evlatlarımızın heyecanına ve umutlarına ortak olduk. Kimliğini unutan, sınav merkezini karıştıran ve zamanla yarışan gençlerimizin yardımına ekiplerimiz yetişti. Çünkü biliyoruz ki; bu sınav sadece birkaç saatten ibaret değil, yılların emeğinin, azminin ve kurulan hayallerin bir karşılığıdır. Bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir hassasiyetle çalışan, vatandaşımızın derdini kendi meselesi bilen ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Allah, tüm evlatlarımızın emeklerini hayırla neticelendirsin; yollarını, bahtlarını ve istikballerini açık eylesin" dedi.

Bakan Çiftçi açıkladı YKSye yetişebilmek için sınav günü 3 bin 25 kişi kimlik başvurusu yaptı

 

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Bakan Çiftçi açıkladı YKSye yetişebilmek için sınav günü 3 bin 25 kişi kimlik başvurusu yaptı

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