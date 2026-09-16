Bakan Çiftçi açıkladı: Asayişte 8 aylık bilanço

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‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programları kapsamında geldiği Amasya’ya Türkiye genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, 2026 yılının ilk 8 aylık verilerini paylaştı ve şu bilgileri verdi:

“Kişilere karşı işlenen 8 önemli suç başlığında 267 bin olay meydana geldi. 2021-2025 yıllarındaki 5 yıllık ortalama yaklaşık 309 bindi. Bu sene 267 bin. Yüzde 14’lük bir düşüşe şahit oluyoruz. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2021-2025 döneminde ortalama 196 bin 500 olay yaşanırken, 2026 yılının ilk 8 ayında bu sayı 136 bin 600’e geriledi. Son 5 yılın rakamlarıyla karşılaştırdığımız zaman bu sene yüzde 30.5’lik bir düşüşe şahit oluyoruz.

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Günde ortalama hakkında arama kararı bulunan 599 kişi yakalandı. Son 7 ayda 562 organize suç örgütüne yönelik toplam 1592 operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 184 bin suç unsuru tespit edildi. 40 bin internet sitesi kapatıldı, 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Suçla bağlantılı olduğu tespit edilen 62 bin 500 yasadışı bahis sitesi kapatıldı.”