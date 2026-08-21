Bakan Çiftçi açıkladı: Alo 199, 70 milyon çağrı yanıtladı

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İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla milletimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırıyoruz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında hizmete sunulan ve bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199 Çağrı Merkezimizi yeni nesil teknolojilerle güçlendirdik. T.C. Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemleri başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlarımızın bilgi edinme ve randevu taleplerini karşılayan merkezimizde, vatandaş memnuniyetini artırmak için süreçlerimize yapay zekâ teknolojilerini entegre ettik" dedi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, vatandaşların devletin imkânlarından faydalanmada ve hizmete erişimde eşitliği sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Çiftçi, "Bu anlayışla, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay erişebilmesi amacıyla ALO 199'da 'görüntülü görüşme' dönemini başlattık. İşaret dili bilen temsilcilerimizle doğrudan görüntülü bağlantı kurarak taleplerini iletebilen kardeşlerimiz, bilgi edinme ve randevu işlemlerine ilişkin hiçbir engele takılmadan kolayca destek alabiliyor. 7 gün 24 saat, teknolojinin tüm imkânlarıyla ve vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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