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Bakan Çiftçi açıkladı: 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi hizmet verecek

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#Mustafa Çiftçi#Eğitim Güvenliği#Yeni Eğitim Yılı
Bakan Çiftçi açıkladı: 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi hizmet verecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 11:10

Yeni eğitim öğretim yılı yarın tüm okullarda başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Evlatlarımız için sahadayız. Çocuklarımız okullarına güvenle gitsin, yuvalarına huzurla dönsün diye tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık: Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz evlatlarımız için sahada! Anlık denetimlerle daha güvenli bir eğitim ortamı tesis ediyoruz.

81 ilimizde 31 bin okul bahçe görevlisi için planlamamızı tamamladık. Öncelikli okullarımızda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü tedarik ettik. Okullarımızı risk durumlarına göre değerlendiriyor; okul kolluk görevlilerimizi, güvenli eğitim koordinasyon görevlilerimizi ve devriye ekiplerimizi ihtiyaca göre hassasiyetle görevlendiriyoruz.

Eğitim öğretim yılı boyunca ülke genelinde “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” gerçekleştireceğiz. Uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar evlatlarımızı tehdit edebilecek her konuda kararlılıkla sahadayız.

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Gayemiz çok açık; çocuklarımız güven içinde eğitim görsün, anne babalarımızın gözü arkada kalmasın.

Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar temenni ediyorum.

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#Mustafa Çiftçi#Eğitim Güvenliği#Yeni Eğitim Yılı

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