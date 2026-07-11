×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu! Uzman çavuş, rastgele ateş açan şüpheliye müdahale sırasında şehit oldu

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Şehit#Mehmet Demirbaş
Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu Uzman çavuş, rastgele ateş açan şüpheliye müdahale sırasında şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2026 14:24

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş'ın, yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu Uzman çavuş, rastgele ateş açan şüpheliye müdahale sırasında şehit oldu

RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE MÜDAHALE SIRASINDA ŞEHİT OLDU

Mihalıççık ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi’nde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen İbrahim Günsel, tüfekle etrafa rastgele ateş etti. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekibi sevk edildi. Şüpheli İbrahim Günsel ile jandarma ekibi arasında çatışma çıktı. Çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş’ın yanı sıra 3 jandarma personeli ve mahalle muhtarı Mutlu Şahin yaralandı. Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde hayatını kaybetti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Mihalıççık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, evli ve 2 kız babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir jandarma personelinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Öte yandan Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi’nde oturan şehit Demirbaş’ın ailesine şehit haberi verildi. Demirbaş’ın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Demirbaş’ın oturduğu askeri lojmanlara Türk bayrakları asıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Şehit#Mehmet Demirbaş

BAKMADAN GEÇME!