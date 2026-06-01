Bakan Çiftçi duyurdu: Jandarma Genel Komutanlığı'nda 29 bin 353 personel, yeni görev yerlerine atandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun.

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir.

Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum."