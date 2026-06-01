×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çiftçi duyurdu: Jandarma Genel Komutanlığı'nda 29 bin 353 personel, yeni görev yerlerine atandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Mustafa Çiftçi#Jandarma
Bakan Çiftçi duyurdu: Jandarma Genel Komutanlığında 29 bin 353 personel, yeni görev yerlerine atandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 11:43

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında; toplam 29 bin 353 personelin yeni görev yerlerine atamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun.

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir.

Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Mustafa Çiftçi#Jandarma

BAKMADAN GEÇME!