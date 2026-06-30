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Bakan Çiftçi: 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Çiftçi#Mustafa Çiftçi#Terörsüz Türkiye
Bakan Çiftçi: 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 20:09

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda; 2 bin 560’ı Emniyet, 203’ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik" açıklamasını yaptı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmalar doğrultusunda 2 bin 560'ı Emniyet, 203'ü Jandarma bünyesinde olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, yılbaşından bu yana sürdürülen ikna çalışmaları kapsamında ise 2'si gri, 1'i sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu kamuoyuyla daha önce paylaştıklarını hatırlattı.

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Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine de vurgu yapan Çiftçi, "Milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirerek Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Bakan Çiftçi#Mustafa Çiftçi#Terörsüz Türkiye

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