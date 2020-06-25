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AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 23:55,Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi

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Bakan Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan ve Kosovalı mevkidaşının yanı sıra AB Komisyonu Üyesi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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