Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
BM Libya Destek Misyonu: Meşruiyet Dibeybe hükümetindedirBM Libya Destek Misyonu: Meşruiyet Dibeybe hükümetindedir#Libya
Eyüpsultan’da bir binanın çatısı alev alev yandıEyüpsultan’da bir binanın çatısı alev alev yandı #Yangın
Bakan Çavuşoğlunun New Yorktaki diplomasi trafiği devam ediyorBakan Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği devam ediyor#BM Genel Kurulu
Bidendan Johnsona Kuzey İrlandadaki barış sürecine ilişkin uyarıBiden'dan Johnson'a Kuzey İrlanda'daki barış sürecine ilişkin uyarı#Kuzey İrlanda
Son Dakika: Athletic Bilbao 1 - 2 Rayo Vallecano (Falcaonun galibiyeti getiren golü)Son Dakika: Athletic Bilbao 1 - 2 Rayo Vallecano (Falcao'nun galibiyeti getiren golü)#Radamel Falcao
Fiorentina 1 - 3 Inter (Maç özeti)Fiorentina 1 - 3 Inter (Maç özeti)#Inter
Bakan Bilgin İddialı bir şey söylüyorum dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecekBakan Bilgin "İddialı bir şey söylüyorum" dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek#Vedat Bilgin
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti#Büyüme Rakamları
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak#Saadettin Kaynak
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisKadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği devam ediyor

#BM Genel Kurulu#Mevlüt Çavuşoğlu#New York
Bakan Çavuşoğlunun New Yorktaki diplomasi trafiği devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Slovakya, Moldova ve Çekyalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Haberin Devamı

(AA) BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği devam ediyor.

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüşmesinin ardından Twitter'dan, “Başta Afganistan olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacağız.” açıklamasında bulundu.

Slovakyalı mevkidaşı Ivan Korcok ile görüşmesine ilişkin ise Çavuşoğlu, “Savunma sanayi başta olmak üzere işbirliğimizi geliştiriyoruz. Mevkidaşım Kor?ok'la Afganistan'daki durumu da ele aldık.” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile bir araya geldikten sonra ise “İş birliğimizi daha da yoğunlaştıracağız. Gagauz soydaşlarımız ilişkilerimize değer katıyor.” açıklaması yaptı.

Çekyalı mevkidaşı Jakub Kulhanek ile görüşmesine ilişkin de Çavuşoğlu, "Kulhanek'le ticaret ve karşılıklı yatırımları artırma irademizi vurguladık, Afganistan'daki insani durumu görüştük.” ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ve ABDli mevkidaşı Blinkendan Afganistanda yakından çalışmaya devam vurgusu

İlgili Haber:Bakan Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Haberle ilgili daha fazlası:
#BM Genel Kurulu#Mevlüt Çavuşoğlu#New York