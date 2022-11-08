Bakan Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması: Tüm büyükelçilere gereken uyarılar yapıldı

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Bakan Çavuşoğlu, Osman Kavala konusunda hukuk sürecinin işlediğini belirterek, "Hoşunuza gitse de gitmese de bu bir gerçektir" dedi.



ABD'DEN F-16 ALIMI



Bakan Çavuşoğlu, ABD'den F-16 alımıyla ilgili olarak ise "F-35 ile ilgili bir şey söylemek zor fakat F-16 konusunda herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.



KARA PARA İDDİALARINA SERT TEPKİ



"Türkiye’de kim kara para aklıyor da Türkiye’yi töhmet altında bırakıyorsunuz?" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de kaç oligarkın parası var da böyle konuşuyorsunuz?" dedi.



"BİZDE TORPİL YOK"



Bakan Çavuşoğlu, muhalefetin atamalarla ilgili iddialarına yanıt vererek, "Biz atamaları liyakatle yapıyoruz. İçeriden de yapıyoruz dışarıdan da yapıyoruz. Sizin döneminizdeki gibi torpiller yok bizde" dedi.





