Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Thodex' açıklaması!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum" mesajını paylaştı.
İşte Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı mesaj:
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.
#Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2021
Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara