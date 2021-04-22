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Haber Giriş: 22.04.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Thodex' açıklaması!

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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Thodex' açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından "Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum" mesajını paylaştı.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı mesaj:

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

 

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