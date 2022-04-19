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Bakan Çavuşoğlu'ndan sınır dışı operasyon açıklaması: Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz

#Mevlüt Çavuşoğlu#Terör#Operasyon
Bakan Çavuşoğlundan sınır dışı operasyon açıklaması: Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sınır dışında devam eden terör operasyonlarıyla ilgili olarak, “Biz bu mücadeleyi teröristin olduğu yerde, Suriye'nin içinde, Irak'ın kuzeyinde temizlemezsek, kendi topraklarımızda bu mücadeleyi göğüs göğse vermek zorunda kalırız” dedi.

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Uşak'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uşak Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı. Bir düğün salonunda gerçekleşen programa Vali Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Mehmet Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve vatandaşlar da katıldı.

Terör operasyonlar hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, “Bugün terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülkeyiz. FETÖ ile mücadele ediyoruz, DEAŞ ile mücadele ediyoruz, El Kaide ile mücadele ediyoruz, DHKP ile mücadele ediyoruz, PKK ile mücadele ediyoruz. İşte Pençe Kilit operasyonumuz devam ediyor. Şehitlerimiz de var, Allah rahmet eylesin. Biraz önce de söyledim, biz bu mücadeleyi teröristin olduğu yerde, Suriye'nin içinde, Irak'ın kuzeyinde temizlemezsek, kendi topraklarımızda bu mücadeleyi göğüs göğse vermek zorunda kalırız. Çünkü buralardan sızıyorlar. Geçmişte sızdılar. Barış Pınar'ını neden yaptık, Zeytin Dalı Harekatı'nı neden yaptık. Buralarda neden tedbir alıyoruz. 'Gereksiz yere Irak topraklarına saldırdı' diye eleştiriler geliyor. Biz, Irak'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkıyoruz. Hatta terörle mücadele ederek Irak'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bizim Irak'ın topraklarında gözümüz yok. Ama sebepsiz diyemezsiniz. Peki Türkiye'nin bu teröristlere karşı mücadelesini ya da harekatına laf ediyorsunuz da Irak topraklarını yıllardır işgal eden PKK terör örgütüne neden müdahale etmiyorsunuz ya da neden barındırıyorsunuz. Orada askerimize, polisimize saldırıyor. Masum vatandaşlarımıza saldırıyor. İşte Diyarbakır anneleri, çocuklarını bekliyorlar. Oradan o masum çocukları alıp dağa götürüyorlar, kandile götürüyorlar. Bizim de bu mücadeleyi sürdürmemiz lazım” şeklinde konuştu.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Terör#Operasyon

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