Bakan Çavuşoğlu'ndan muhalefete tepki... Türkiye'yi her platformda dışarıya şikayet ediyorlar

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sudan'da çatışmanın başlamış olması hepimizi derinden üzdü. Her iki komutanda Türkiye'de ziyarette bulunuşlardı. Geçmişte de önünde protesto yapılmayan tek büyük elçili bizimkiydi. Çünkü herkes bizim bu konuda tarafsız olduğunu biliyordu. Maalesef ilk gece bir bomba bir eve isabet etti. Depremin ardından ailesini ziyarete giden bir aileden iki kişi şehit oldu.

"BİN 834 KİŞİYİ ŞU AN TAHLİYE ETTİK"

Vatandaşlarımızı bölgeden tahliye ediyoruz. Bin 834 kişiyi şu an tahliye ettik, bunlardan 249'u yabancı uyrukluydu. Suudi Arabistan üzerinden de 59 vatandaşımızı ülkeye getirdik. Yaklaşık 2600 vatandaşımız var. Bazı vatandaşlarımız çatışma bölgesinden uzak dolayısıyla biz burada kalmak istiyoruz dedi. Hava alanı uçuşlara açılınca askeri uçaklarımızı da bölgeye gönderdik. Bugün yine uçaklarımız 270 vatandaşımızı alarak bölgeden çıktı.

Haberin Devamı

Bugün inen iki uçağımızdan birine tam kalkarken kuyruğuna kurşun isabet etti. Arkadaşlarımız gerekli tespitleri yaptılar. Uçaklarımız kalkabilecek durumda. Bu gün o iki uçağımız kalkacak ve Mısıra inecek. Bu şekilde 90 vatandaşımız daha tahliye edilecek. Bizim uçaklımızın güvenliğini bizim garanti altına almamız lazım. Port Sudan'dan tahliyeler bizim için önemli. Vatandaşlarımız buraya getirmeye çalışıyoruz.

"TÜRKİYE İKİ KONUDA MARKA OLDU, BİRİ ARABULUCULUK BİRİ DE TAHLİYE"

Türkiye iki konuda marka oldu, biri arabuluculuk biri de tahliye. Gerek Covid zamanında gerekse Ukrayna'dan tahliyeler konusunda olsun. Kendi vatandaşlarımızın yanında çok sayıda yabancı ülke vatandaşını da tahliye ettik. Türkiye bu konuda hiç ayrım yapıyor. Ukrayna'dan 18 bin kişiyi getirdik. Bunların arasında can Azerbaycan'ın da vatandaşları vardı, gariban Afrika ülkelerinin vatandaşları da vardı. Biz inancına etnik kökenine bakmadan getiriyoruz.

Bu çatışmanın iki tarafı var. Bu iki taraf üzerinde de etkisi olan ülkelerden bir tanesiyiz. Bazı ülkeler bu konuda taraf tutuyor. Bu ülkede sizin çıkarınız nedir. Biz Etiyopya ile birlikte bir girişim başlattık. Biz Bakan Yardımcımızı da şimdi Etiyopya'ya gönderiyoruz. Tahliye döneminde en büyük sıkıntımız temas kurmaktı, sık sık internet ve telefon hatları gidiyor. İnşallah kalıcı bir barış ve istikrar konusunda çalışmalarımız devam edecek. Özellikle hastanede çalışan vatandaşlarımızın ailelerine de şunu söylemek istiyorum, hiç endişe etmesinler. Zorluklara rağmen vatandaşlarımızı ülkemize getirmek için gayret ediyoruz, edeceğiz.

Haberin Devamı

SURİYE'DE KALICI BARIŞ

Terör hem Suriye için hem de bizim için tehdit. Biz bir terör koridoru olmasını engelledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü de tanıyoruz biz. Terörle mücadele de birlikte hareket etmemiz şart. Buna Rusya'nın da İran'ın da destek vermesi lazım. ABD'nin saha da terör örgütlerine verdiği desteği zaten onlar da biliyor. Göçmenler, dönmesi gereken göçmenler elbette dönecek ama onların güveliği garanti altına alındıktan sonra güvenli bir şekilde olması lazım. Bunun için Suriye Rejimiyle işbirliği yapılması gerekiyor. BM'de bu konu da işbirliğine hazır. Adana Mutabakatına göre eskiden her hangi bir terör örgütü Suriye topraklarında bulunmayacaktı.

Haberin Devamı

Biz oradaki askeri kontrolü bıraksak ne olur? Terör bizim topraklarımıza kayar. Bu durum sürekli oradan Türkiye'ye terör saldırılarına maruz kalmak demektir.Biz çekildiğimiz zaman kan gövdeyi götürür. Mehmetçik orada olmasa PKK/YPG büyük bir göç dalgası başlatır.Muhalefet sorumsuzca konuştuğu için bu gerçekçi değil. Buralarda tam hakimiyeti sağlamak lazım. Bizim SURİYE toprak bütünlüğüne saygımız elbette var. Keşke Irak'ta PKK'yı terör örgütü listesine eklese de beraber çaba sarf etsek.

RUSYA'DA 4'LÜ ZİRVE

Mayıs ayında Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı olabilir. Türkiye kendi çıkarları için gereken adımları atıyor. Muhalefet Rusya konusunda yaptırımlara katılacağız diyor. İran'a Rusya'ya yaptırımın, bu söylemelerin ne faydası var bana? Mayıs ayında gelecek olan Rus turist yaptırımlar uygulanabilir mi korkusuyla gelmeyecek ülkeye.

Haberin Devamı

TAHIL KORİDORU

Ukrayna'nın tahıl anlaşmasında önceden ihraç ettiği ülkelere tahılın ulaştırılması var. BM'nin Rusya ile yaptığı anlaşma ise ihraç edilecek tahılın önünde bir engelin olmaması yönünde.New York'ta Genel Sekreterlik bize Rusya'da bizim bankalarımızla çalışması yönünde bir teklif verdi. Biz de bunu bankalarımıza bildirdik, şimdi ödemeler için genel sekreterlikle bankalarımız görüşme halindeler. Rusya'nın gübre ihracatının önündeki engelin kaldırılması en önemli konu. Tahıl anlaşması tüm dünya için önemli bir konu. Her iki tarafta sağ olsunlar telkinlerimizi dikkate alıyorlar. İtibar böyle olur... bir gıda krizi önlendi.

"YURT DIŞINDA SEÇİME KATILIM HER SEÇİMDE ARTIYOR"

Haberin Devamı

Sandıklara gidilmesi için çağrı yaptık. Ülkenin yönetilmesinde söz sahibi olunmalı, her seçimde katılım artıyor. Her partinin sandık başında müşahitleri var güvenlik konusunda bir sorun yok. Yurt dışında seçime katılım oranı her seçimde daha da artıyor. Fakat Almanya'nın izin vermemesine çok şaşırdık. Geçmişte böyle bir sorun yaşanmamıştı. Almanya'dan beklentimiz kararını gözden geçirmesi. Bu vatandaşlarımızı bir misyonlarımızın olduğu yere gitmek için neden zorlayalım. Vatandaşlarımızın çok büyük bir memnuniyeti var. Güvenliğin de sağlandığına göre Almanya'nın da izin vermesi gerekiyor.

"MUHALEFET HER YERDE, HER PLATFORMDA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİYOR"

Muhalefet her yerde, her platformda Türkiye'yi şikayet ediyor. Gerçek dışı ithamlarla suçluyorlar. Türkiye'nin imajı diye bir şey düşünen yok. Yaptırımlara katılmanın bir faydası yok. Aferin Türkiye diyecekler diye neden bir tarafa sırtımı döneyim. 60 sene Avrupa Birliği kapısında bekledik de ne oldu? Üye mi yapıyorlar? Tarafsızlığımızı kaybedersek avantajlarımızı da kaybederiz.

(Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya güvenmiyorum açıklaması) YSK'da ben yokum her partinin üyesi var. Seçime dışarıdan da gözlemciler geliyor. Hatta gelen gözlemcilerden biri HDP'nin seçim propagandasına da katıldı, bu seçimde girişine izin verilmeyecek. Aynı şekilde AB'de Türkiye kökenli bir milletvekili de bu sebepten seçime gözlemci olarak alınmayacak.

ANTALYA'DA SEÇİM ATMOSFERİ

Antalya İzmir gibi Ankara gibi değil. Antalya'da ne olursa olun bize oy verir kafasında olanlar yanılır. Antalya halkı yapılan işe yatırıma bakar, hizmet edeni tutar. Antalya bir istisna dışında aynı Belediye Başkanı iki kez üst üste kazanamamıştır. Şu anda saha 2015 1 Kasım seçimleri var ya şu anda o atmosferi görüyorum Antalya'da. İnanın Kemer'den zor çıktık. O kadar ilgi gösteriyorlar. Ciddi bir heyecan var şu an Antalya'da. HDP ile dolayısıyla PKK ile bir ittifak yaptıklarını saklayamadılar, herkes gördü. Antalya'da CHP'liler tepkili. Antalya'da en iyi liste Cumhur İttifakında. Cumhurbaşkanımıza buradan çok güçlü bir destek vereceğiz. Baktığınız zaman CHP seçmenin çoğu Cumhur İttifakının farklı partilerine ya da başka partilere vereceğiz diyorlar. Anketlere baktığımız zaman AK Parti Antalya'da açık ara önde görünüyor.