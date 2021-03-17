Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan açıklaması

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Daha önce liderlerimizin belirlediği hedefler var, 10 milyar dolara çıkmalıyız. Önümüzdeki dönemde imzalamamız gereken anlaşmalar var. Zirvede 20 civarında belge imzalayacağız.

Bölge meseleleri de ele alındı. Türkmenistan’ın da tam üye olmasını istiyoruz. Türk Konseyi’ni gerçekleştireceğiz. Zirve öncesi daha çok bir araya geleceğiz.

Yeniden Asya girişimimize destek verdiği için Kazakistan’a teşekkür ediyorum.

YUNANİSTAN İLE İLİŞKİLER

5 yıl aradan sonra istişari görüşmelerin 61’incisi Türkiye’de gerçekleştirilmişti. Ege’de Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşamadığımız konular var, toplantılarda ele alındı. Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bugün siyasi istişareler gerçekleştiriliyor. Türkiye Doğu Akdeniz konusunda tutumunu net bir şekilde gösterdi. Hakça paylaşım diyoruz. Somut tekliflerimizi AB’ye ilettik, dönüş olmadı.



Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, 14 Nisan’da Türkiye’ye gelecek. Uygun bir zamanda ben de Yunanistan’ı ziyaret edeceğim.

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