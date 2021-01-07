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Haber Giriş: 07.01.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar: 'Azerbaycan'ı haklı olduğu için destekledik'

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Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar: 'Azerbaycan'ı haklı olduğu için destekledik'
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret ettiği Portekiz'de mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Biz Azerbaycan'ı tek bir millet 2 devlet olduğumuz için değil, Azerbaycan hukuki olarak haklı olduğu için destekledik. Azerbaycan toprakları 30 yıldır işgal altında. Minsk grubu bu sorunu çözemedi.

Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırı düzenledi ve Azerbaycan topraklarını savunarak bu savaşı kazandı. Bizden çok destek duymadılar çünkü kazanabilecek güçleri yerindeydi. Biz her türlü desteği vermeye hazırdık.

Biz ortak gözlem merkezini kurma aşamasındayız. Bu gözetim merkezlerinin temel amacı barış ateşkesini izlemek olacak. Herhangi bir ihlal varsa bunu gözlemlememiz söz konusu.

Her seferinde bu ateşkesin çabaları Ermenistan tarafından ihlal edildi. Umarım Ermenistan tarafından bu ateşkes bir kez daha ihlal edilmez.

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