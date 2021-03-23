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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 19:03 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı açıklaması: Teröre karşı ortak mücadele vurgusu

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Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı açıklaması: Teröre karşı ortak mücadele vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladıklarını belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının ikinci oturumunun gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, "İttifak içinde dayanışmanın güçlendirilmesinin, her bir müttefikin güvenlik kaygılarının ciddiye alınmasının, terörün her türüne karşı birlikte mücadele edilmesinin önemini vurguladık." ifadesini kullandı.

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