Bakan Çavuşoğlu'ndan Millet İttifakı'na PKK tepkisi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki programı kapsamında Aksu Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında vatandaşla iftar yaptı. İftar programına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile vatandaşlar katıldı.

'1 YIL İÇİNDE ŞEHİRLERİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

Çavuşoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadığını ve etkinlikte depremzede vatandaşların da olduğu söyledi. Devlet ve millet elbirliğiyle yaraların sarılmaya devam etiğini belirten Çavuşoğlu, "Konutların, hastanelerin yapımına başladık. İnşallah bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz, yeniden ihya edeceğiz. Yıkılan ve ağır hasarlı olan tüm konuların yeniden yapılacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, söz verdi ve bugüne kadar verdiği her sözü yerine getirdi. Antalya'da yangında, Malatya'da, İzmir'deki depremlerde, Karadeniz'deki sel felaketlerinde mağdur olan vatandaşların yaraları sarıldı" dedi.

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'CUMHURİYETİN İKİNCİ YARISI TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere vurgu yapan Çavuşoğlu, Antalyalıların bugüne kadar olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Cumhuriyetin ilk asrının tamamlandığını ve son 21 yılda ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli hizmetler yapıldığını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyetin ikinci asrının ise Türkiye Yüzyılı olacağını söyledi.

'BİZ ÖYLE 'BİR İKİ OY ALALIM' DİYE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KARŞISINDA BOYUN EĞMEYİZ'

Terörle mücadelenin daha kararlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, "İçeride, dışarıda FETÖ'süyle, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, DHKP-C'siyle tümüyle mücadele ediliyor. Biz öyle 'bir iki oy alalım' diye terör örgütlerinin karşısında boyun eğmeyiz, biz 'bir iki oy alacağız' diye Türkiye'de darbe yapmaya çalışan o hainleri devletin kadrolarına tekrar getirme taahhüdünde bulunmayız. Kimse kusura bakmasın. Bugün 'iki oy alacağız' diye dağdaki PKK'nın söylemlerini söylemeye başlayan siyasetçiler var bugün, Antalyalı hemşehrilerimiz bunlara geçit verir mi? Vatanını, milletini seven insanlar buna geçit verir mi? Bunları söyleyince kızıyorlar, üzülüyorlar. Kardeşim ben söylemiyorum. Neden terör örgütleri aynı anda sizi destekliyor, neden FETÖ sizi destekliyor, neden DHKP-C sizi destekliyor, neden bu PKK'lı teröristler dağlardan her gün mesajlar gönderiyor, Cumhur İttifakına karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve 7'li masayı desteklememiz lazım diyor, neden diyorlar. Ne vaat ettiniz, çıkarları ne sizden, çıkın söyleyin. 2 tane oy alacağız diye milletin güvenliğini, milletin istikrarını niye riske atıyorsunuz. Ülkeyi bölmekten bahsetmeye başladılar, ortağınız HDP, eyaletlere böleceğiz dediler, bir sesiniz çıkıyor mu, çıkmıyor? Neden çıkmıyor? 2 tane oy alacağız diye ülkeyi mi böldüreceksiniz sizler. Bunları söyleyince bir sürü laf ediyorlar, yok öyle, yok böyle. Neymiş efendim KHK'lıları devlete tekrar döndüreceklermiş, askeri döndürecek misiniz? Silahı onlara mı vereceksiniz. O polisin içinde hainlik yapanlara tekrar kadro mu vereceksiniz. Benim bakanlığımda FETÖ üyesi olduğu için atılanları getirip Türk diplomasisini bunlara teslim mi edeceksiniz. Dünyada herkesin imrendiği Türk diplomasisini FETÖ'cülere tekrar teslim eder misiniz?" diye konuştu.

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'TÜRKİYE'NİN ÇOK GÜÇLÜ OLMASI LAZIM'

Türkiye'nin çok daha güçlü olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı olarak niye gücümüzü ve sayımızı artırıyoruz. Çünkü Türkiye'nin çok daha güçlü olması lazım. Çünkü Türkiye'de istikrarı güçlendirmemiz lazım. Dünyada bir güç paylaşımı var. Dünyada herkes birbiriyle yarışıyor. O yüzden bizim en güçlü ülkelerden birisi olmamız lazım. Cumhur İttifakı olarak sayımız da ailemiz de büyüyor, inşallah 14 Mayısta ilk turda milletimizin oylarıyla güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Şu anda tüm dünyanın da umudu budur, tüm Afrika'nın, tüm Orta Asya ülkelerinin umudu ve duası budur."

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Bakan Çavuşoğlu, sandıkların Avrupa'da 14 Mayıs'tan önce kurulacağını da sözlerine ekledi.