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Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç’te yaşanan olaylara tepki: İsveç’in tercihte bulunması şart

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#İsveç#Mevlüt Çavuşoğlu#PKK/YPG
Bakan Çavuşoğlundan İsveç’te yaşanan olaylara tepki: İsveç’in tercihte bulunması şart
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 23:56

İsveç’te terör örgütü üyeleri tarafından Türkiye’yi hedef alan eylemlere tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK/YPG, İsveç'in NATO üyelik yoluna mayın döşüyor. Bu mayınları temizlemek İsveç’in görevi. Burada terör örgütüne para da toplanıyor, insan da devşiriliyor. İsveç’in bu konuda bir tercihte bulunması şarttır. Terör örgütünün esas hedefi Türkiye, ikinci hedefi İsveç'in NATO üyeliğini engellemek." dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’te PKK terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almasına tepki gösterdi. 

TRT Haber canlı yayınında konuşan Çavuşoğlu, "Bugün gerek Stockholm'de gerek Ankara'da tekrar söylediğimiz gibi artık İsveç'ten beklentilerimizin karşılanması gerekiyor. Terörle mücadele konusunda gerekli adımları atmaları ve bu tür terör faaliyetlerini durdurmaları gerekiyor. Terör propagandasını ve teröre destek veren bu tür eylemleri engellemek için yasal değişikliğe gitmek zorunda olduklarını bize daha önce söylemişlerdi. Bu değişikliği de gerçekleştirdiler, anayasayı değiştirdiler. Terörle mücadele yasasında bir değişiklik yaptılar. Hem FETÖ hem PKK/YPG ile mücadele sözü var. Yeni hükümetten olumlu adımlar gördük, açıklamalarda olumlu ama eylemde görmemiz lazım. Yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekiyor. PKK/YPG, İsveç'in NATO üyelik yoluna mayın döşüyor. Bu mayınları temizlemek İsveç’in görevi. Burada terör örgütüne para da toplanıyor, insan da devşiriliyor. Tercih İsveç’indir, İsveç’in bu konuda bir tercihte bulunması şarttır. Terör örgütünün esas hedefi Türkiye, ikinci hedefi İsveç'in NATO üyeliğini engellemek. " ifadelerini kullandı. 

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#İsveç#Mevlüt Çavuşoğlu#PKK/YPG

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