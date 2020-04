Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: İspanya Dışişleri Bakanı iddiaları reddetti

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

İspanya Dışişleri Bakanı biraz önce açıklama yaptı. Bazı bölgelerde medyada Türkiye'yle ilgili çıkan haberleri reddetti. Bizim şu anda önümüzdeki listeye göre 94 ülkeden 41 malzeme talebi var. Bu taleplerin hepsinin karşılamamız mümkün değil. 23 ülkeye farklı malzemeler gönderdik. Sağlık Bakanlığımızın tespitlerine göre ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak. Bizim ihtiyaçlarımız garanti altına almamız lazım. İspanya'dan da uzun listelik bir talep gelmişti. Bunların hepsinin karşılamamız mümkün değil. Solunum cihazı ihracatı da izne bağlı.

Thank you #Turkey @MevlutCavusoglu 4 authorising the export of Turkish respirators bought by two of our Autonomous Communities Navarra & CastillaLaMancha in view of the urgency in 🇪🇸 we appreciate the gesture of a friend & ally 🇹🇷