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Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Kosova#Polonya
Bakan Çavuşoğlundan diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 21:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Gücün hakimiyeti mi kuralların gücü mü” temalı 17. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geldiği Slovenya’da resmi temaslar gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17’nci Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Diplomatik ilişkilerimizin 30’uncu yıl dönümünde Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile başta Bosna Hersek olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık” dedi.

Bakan Çavuşoğlundan diplomasi trafiği

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmede Gervalla-Schwarz’a Kosova-Sırbistan sınır geçişlerine dair varılan uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Bakan Çavuşoğlundan diplomasi trafiği

Bakan Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya gelerek, “Bled Stratejik Forumu marjındaki son görüşmemizi Polonya Dışişleri Bakanı Rau’yla yaptık. İkili ilişkilerimizi ve Ukrayna’daki durumu ele aldık” dedi.

Bakan Çavuşoğlundan diplomasi trafiği

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Kosova#Polonya

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