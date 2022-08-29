Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17’nci Bled Stratejik Forumu dolayısıyla geldiği Slovenya’da Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Diplomatik ilişkilerimizin 30’uncu yıl dönümünde Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile başta Bosna Hersek olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmede Gervalla-Schwarz’a Kosova-Sırbistan sınır geçişlerine dair varılan uzlaşıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Bakan Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya gelerek, “Bled Stratejik Forumu marjındaki son görüşmemizi Polonya Dışişleri Bakanı Rau’yla yaptık. İkili ilişkilerimizi ve Ukrayna’daki durumu ele aldık” dedi.