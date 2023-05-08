Bakan Çavuşoğlu'ndan CNN TÜRK'e özel açıklamalar... Batı medyasındaki manşetlere cevap

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İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Deprem döneminde sizi çok yakından izledik. Ailecek izledik. Yaptığınız programlar takdire şayandı. Vatandaşlarımızın taleplerini yansıttınız.

Burası havalimanı taksi durağı. Antalya'da en önemli sektör turizm sektörü. Taksi durağımız bizim için kıymetli. Turistleri ilk karşılayan taksiciler oluyor. Onlarla sohbet ettik. ÖTV'yi konuştuk. Vergilendirme sistemi dahil onları konuştuk.

SEÇİM TAHMİNE NE?

İlk turda bitecek. 52-53 arası bekliyorum. İnşallah öyle olacak. Meclis'te AK Parti 300'ü geçecek, Cumhur İttifakı olarak daha fazla olacak inşallah.

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YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Provokasyonu yapanlar PKK destekçileri. Güvenlik önlemlerini artırdık ülkelere de önlem alın diye uyarıda bulunduk. Bu seçimde çok daha yoğun katılım oldu. İkiye katlandı. Oy kullanma oranı yüzde 35'i geçti.

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MOSKOVA'DAKİ TOPLANTI

Suriye odaklı görüşeceğiz. İstikrarın oluşturulması lazım. Terörle mücadelede de iş birliği gerekiyor. Terörden temizlediğimiz yerlere 550 bin Suriyeli döndü. Temel ihtiyaçların karşılanması lazım. BM ile iş birliği, Avrupa Birliği gibi kuruluşlarla iş birliği yapmak lazım. İmkanlar sağlandıkça paket halinde değil de kamyonlara doldur sınırın öteki tarafına at olmaz bu. İnsanları peyderpey dönmesi lazım. Epeyce dönmesi gereken Suriyeli var. Suriye yönetiminin vatandaşlarımız geri dönsün diye bir açıklama yaptı hatta af çıkardı. Bu açıklama önemli ama BM ile bunun yapılması lazım. Şeffaf bir şekilde olması lazım. Suriyelilerin dönmesi için güvenliğin sağlanması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması lazım.

Her kesim dış politikayı takip ediyor. Özellikle gençlerin çok büyük ilgisi var. Van 100. yıl üniversitesinde öğrencilerin sorularından çok etkilendim.

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"YENİDEN BAKAN OLMAK İSTER MİSİNİZ?"

Hayatımda hiç öyle hesap yapmadım. Siyasete girmek hedefimdi. Siyasete girince milletvekilliği aklımdan geçiyordu başka hiç hesap yapmadım. Bize bu davada ülkeye katkı için nerede görev olursa biz onu yaparız.

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BATI MEDYASINA TEPKİ

Aslında çok aptalca ve akılsızca. Türk milletini tanısalar bu yönlendirmelerin ters tepeceğiniz bilirler. Milletimiz her zaman bağımsızlıktan yana olmuştur. Biz başkalarının yazdığıyla çizdiğiyle karar vermiyoruz.

Bu tür başkalarının kurguladığı siyasetin Türkiye'den uzak olması lazım. Alet olanların da amacını biliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Atatürk bunu söylemiş. Türk milletini tanımıyorlar.