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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 18:10 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan büyükelçiyle 'savunma sanayi iş birliği' görüşmesi

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Bakan Çavuşoğlu'ndan büyükelçiyle 'savunma sanayi iş birliği' görüşmesi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta ve Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'ya tasarım desteği sağlayan Navantia firması Doğu Akdeniz Genel Müdürü Pablo Menendez ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İspanya Büyükelçisi Hergueta ile TCG Anadolu'ya tasarım desteği sağlayan Navantia firması Doğu Akdeniz Genel Müdürü Menendez'le savunma sanayi iş birliğimizi görüştük." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, TCG Anadolu'nun yakında hizmete gireceğini belirtti.

TCG ANADOLU

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, hizmete girdiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük platformu olacak.

TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak.

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