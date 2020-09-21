MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
GeriGündem Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 22:02 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın saldırılarında şehit düşen Elşen Memmedov için Azerbaycan halkına başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov için Allah'tan rahmet diledi.

Ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileğini ileten Çavuşoğlu, Ermenistan'ı saldırganlığa son vermeye ve aklını başına toplamaya davet etti.

Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız." ifadesini kullandı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunduSon dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili tarih vererek, "Yerli aşımızı üretmek için hızla çalışmaya devam ediyoruz. Halen süren 8 aşı çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle