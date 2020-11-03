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DHA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 11:04 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ayda' paylaşımı

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Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ayda' paylaşımı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her mucize, bir umuttur" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, "Elzem, Ezel, İdil, İnci, Elif ve şimdi de Ayla! Çok şükür Rabbime. Her mucize, bir umuttur. Kalbimiz ve dualarımız İzmir’de" dedi.

 

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