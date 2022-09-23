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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de diplomasi trafiği

Güncelleme Tarihi:

#Mevlüt Çavuşoğlu#BM#ABD
Bakan Çavuşoğlundan ABDde diplomasi trafiği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 18:28

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darçiaşvili ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.

Çavuşoğlu, New York’ta BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darçiaşvili ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "New York’taki son günümüze BM 77. Genel Kurul Başkanı, Belarus, Gürcistan ve Brezilya Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek başladık" ifadelerini kullandı.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#BM#ABD

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