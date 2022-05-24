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Bakan Çavuşoğlu'ndan Abbas ile kritik görüşme

#Mevlüt Çavuşoğlu#Mahmud Abbas#Ramallah

Filistin ziyareti kapsamında Ramallah’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin’deki temasları çerçevesinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.   

Filistin’e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarına devam ediyor. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile İkinci Türkiye-Filistin Ortak Komite Toplantısına katılan Çavuşoğlu, Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

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İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret  Bakan Çavuşoğlu'nun yarın İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapması, bu çerçevede İsrail ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Söz konusu ziyaret, Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Mahmud Abbas#Ramallah

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