MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriBakan Çavuşoğlu’ndan 29 Ekim mesajı
GeriGündem Bakan Çavuşoğlu’ndan 29 Ekim mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 21:06 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu’ndan 29 Ekim mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Çavuşoğlu’ndan 29 Ekim mesajı
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Girişimci ve insani dış politikada 2023 hedeflerimizden taviz vermeden cumhuriyetimizin kazanımlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, kendisi, bakan yardımcıları ve dış misyon büyükelçilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarıyla hazırlanan videoyu Twitter’da paylaştı. Çavuşoğlu, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" mesajıyla paylaştığı videoda şöyle dedi:

"Cumhuriyetimiz 97 yaşında. Türkiye bugün cumhurbaşkanımızın liderliğinde sahada ve masada güçlü duruşuyla küresel bir oyun kurucudur. Girişimci ve insani dış politikada 2023 hedeflerimizden taviz vermeden cumhuriyetimizin kazanımlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle