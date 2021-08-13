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Gündem
Semih ERSÖZLER/ BUCAK (Burdur), (DHA) -
Haber Giriş: 13.08.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret

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Bakan Çavuşoğlu'dan yangın bölgelerine ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burdur ve Isparta'da yangında zarar gören köyleri ve halkı ziyaret etti. 

Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Bucak Afet Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, yangın ve zarar gören noktalar hakkında bilgi aldı ardından yangının en çok etkilediği ve evlerin yandığı Sarıdere mevkisine geçti.

Burada evleri yananları ziyaret eden Çavuşoğlu, yanan evlerin yerine yenilerinin yapılacağını söyledi. Yanan ormanlık alanları da inceleyen Çavuşoğlu, buradan Isparta'ya geçip, Sütçüler ilçesi Çandır Mahallesi'ndeki yangında zarar gören yerleri ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakan Çavuşoğlu, ardından Manavgat'a gitti. 

Bakan Çavuşoğludan yangın bölgelerine ziyaret

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