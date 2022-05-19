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Bakan Çavuşoğlu Uluslararası Göç Forumu'nda hitap etti! Yunanistan'a 'göçmen' tepkisi

#Mevlüt Çavuşoğlu#BM#Uluslararası Göç Forumu
Bakan Çavuşoğlu Uluslararası Göç Forumunda hitap etti Yunanistana göçmen tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM'de Uluslararası Göç Forumu'nda konuştu. Türkiye'nin 2014'ten bu yana en çok göçmen ağırlayan ülke olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, güvenli, gönüllü 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenleri geri itmesinin birçok can kaybına neden olduğunu vurguladı.

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ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılarak konuşma yaptı. 

"Sınır ötesi bir konu olduğu için göç küresel ve sürdürülebilir bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Göçle ilgili BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin kabul edilmesi son derece tarihi bir adım. Şu anda aslında kelimeleri faaliyete, fiile dökme zamanı. Göçmenlere karşı atılan tüm adımlar bu hususun temelini oluşturmalı. Göçmenler, insan kaçakçılığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının mağdurları haline geliyor. Bu çerçevede ayrımcılıkla ilgili olarak atılan tüm adımları desteklemeli ve bunları ön plana çıkarmalıyız. Bangladeş ve Lüksemburg'a bu çerçevede bu çabalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hali hazırda göçmenlerin hayatlarıyla ilgili olarak bir sistematik saldırı mesela Yunanistan'ın Ege Denizi'nde geri itmeleri birçok hayatın kaybolmasına neden oluyor. Yine aynı zamanda Frontex'in bütün bu çalışmalara bir katkıda bulunduğunu görmek son derece üzücü. Hiçbir şey bunu gerekçelendiremez" dedi.

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İLAVE 125 BİN GÖÇMEN

"Türkiye, dünyanın en büyük göçmen nüfusuna 2014 yılından bu yana ev sahipliği yapıyor. Özellikle de Ukrayna'daki çatışmanın ortaya çıkmasından dolayı ilave 125 bin göçmene ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye ile ilgili savaş bu çerçevede karşılaştığımız en önemli engellerden bir tanesi. Yaklaşık 500 binden fazla Suriyeli aslında terörist örgütlerden arındırılmış bölgelere gönüllü bir şekilde dönüş yaptı. PKK/YPG terörist örgütüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Sivillerin bu bölgelere dönüşünü engelleyen örgütlerle mücadele edeceğiz."

'KONUTLARI 100 BİNE ÇIKARACAĞIZ'

"Daha fazla gönüllü dönüşleri desteklemek için koruma alanlarını genişleteceğiz. Hali hazırda 57 binden fazla konut inşa ettik ve bu rakamı bu yıl sonunda 100 bine çıkartacağız. Bu çerçevede geliştirdiğimiz plan, güvenli ve gönüllü bir biçimde 1 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmesini sağlayacak."

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#Mevlüt Çavuşoğlu#BM#Uluslararası Göç Forumu

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