MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Üçlü zirvede flaş Suriye kararı
GeriGündem Son dakika: Üçlü zirvede flaş Suriye kararı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 11.03.2021 - 13:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: Üçlü zirvede flaş Suriye kararı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye, Rusya ve Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.' dedi. Ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, 'Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı.' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıda, Suriye'deki durumun görüşüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin de ele alındığını vurguladı.

PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarının sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki sivilleri hedef almaya, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Son 2 ayda 25'ten fazla masum Suriyeli terör saldırılarında hayatını kaybetti. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Üçlü zirvede flaş Suriye kararı
S-400 KONUSU

Çavuşoğlu, ''Geçmişte basit silahların alınmasında bile engeller çıkarıldı. Kimsenin Türkiye’yi eleştirmemesi gerekiyor. Savunma sanayi ihtiyacımızın yüzde 70’ini kendimiz üretiyoruz. Türkiye kendi üretmediği ürünleri dışarıdan alma hakkına sahiptir.''ifadelerini kullandı.

Son dakika: Üçlü zirvede flaş Suriye kararı
LAVROV: RUSYA, TÜRKİYE VE KATAR, SURİYE KONUSUNDA ANLAŞTI

Ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı.'' dedi.
Son dakika: Üçlü zirvede flaş Suriye kararı

ORTAK YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye’de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi