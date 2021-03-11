Son dakika: Üçlü zirvede flaş Suriye kararı

Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Toplantıda, Suriye'deki durumun görüşüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin de ele alındığını vurguladı.

PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarının sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki sivilleri hedef almaya, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Son 2 ayda 25'ten fazla masum Suriyeli terör saldırılarında hayatını kaybetti. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. S-400 KONUSU

Çavuşoğlu, ''Geçmişte basit silahların alınmasında bile engeller çıkarıldı. Kimsenin Türkiye’yi eleştirmemesi gerekiyor. Savunma sanayi ihtiyacımızın yüzde 70’ini kendimiz üretiyoruz. Türkiye kendi üretmediği ürünleri dışarıdan alma hakkına sahiptir.''ifadelerini kullandı. LAVROV: RUSYA, TÜRKİYE VE KATAR, SURİYE KONUSUNDA ANLAŞTI



Ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı.'' dedi.

ORTAK YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI



Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye’de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.