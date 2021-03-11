Son dakika: Üçlü zirvede flaş Suriye kararı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye, Rusya ve Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.' dedi. Ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, 'Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı.' ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Toplantıda, Suriye'deki durumun görüşüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelenin de ele alındığını vurguladı.
PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarının sürdüğüne işaret eden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki sivilleri hedef almaya, savaş suçları işlemeye devam ediyor. Son 2 ayda 25'ten fazla masum Suriyeli terör saldırılarında hayatını kaybetti. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.S-400 KONUSU
Çavuşoğlu, ''Geçmişte basit silahların alınmasında bile engeller çıkarıldı. Kimsenin Türkiye’yi eleştirmemesi gerekiyor. Savunma sanayi ihtiyacımızın yüzde 70’ini kendimiz üretiyoruz. Türkiye kendi üretmediği ürünleri dışarıdan alma hakkına sahiptir.''ifadelerini kullandı.LAVROV: RUSYA, TÜRKİYE VE KATAR, SURİYE KONUSUNDA ANLAŞTI
Ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı.'' dedi.
ORTAK YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları ortak yazılı açıklamada, Suriye’de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurguladı.