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Gündem
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 10:42 | Son Güncelleme:

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak

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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 22-23 Nisan tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenecek Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2016'dan bu yana düzenli yapılan toplantıya, Çavuşoğlu'nun, beraberindeki heyetle iştirak edeceği kaydedildi

Açıklamada, toplantı kapsamında üç müttefik arasındaki somut iş birliği alanlarının gözden geçirilmesi ve ortaklığın daha da derinleştirilmesi imkanlarının ele alınmasının planlandığı aktarıldı.

Ukrayna ve Gürcistan dışişleri bakanlarının da etkinliğin bir bölümüne katılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "Bu yılki toplantı, müstakbel NATO Zirvesi'nin öncesine denk geldiği cihetiyle üç müttefikin Zirve'den ve sonrasındaki dönemden beklentilerinin istişare edilmesi için de önemli bir fırsat teşkil edecektir." ifadelerine yer verildi.

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