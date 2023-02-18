Bakan Çavuşoğlu: Toplam 10 bin 500 kadar yardım ekibi geldi şu anda 4 bin 444 kişi var sahada

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11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından deprem bölgesinde bulunan bakanlardan olan Mevlüt Çavuşoğlu Malatya'da son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu "Vatandaşlarımınız barınma ihtiyacının yanında eğitimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da karşılanıyor. Öğretmenlerimiz bunun için çok çalışıyor. Aynı şekilde bölgede psikolojik destek için de çalışılıyor. Bunun için tebrik ediyorum" diyerek "Vatandaşlarımız haklı olarak çadırlardan çıkmak istiyor. Konteynerlerimizin çalışması devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu bölgede kalıcı yapıların inşasına başlıyoruz" dedi.

Besni ve Adıyaman'ı da ziyaret ettiğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu "Arkadaşlarımız, bakanlıklarımız sahadaydı. Yurtdışından gelen yardımlar Malatya'ya d geldiler diğer şehitlere de geldiler. 102 ülkeden yardım teklifi geldi. 89 ülkeden yardım geldi. Toplam 10. 500 kadar yardım ekibi geldi. Şu anda 4. 444 kişi var sahada. Sahra hastaneleri duruyor. Arama kurtarma ekiplerinin bir kısmı da duruyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sahaya inince yurtdışından gördüğümüzden daha kötü tablo. Devlet, millet olarak el ele verip sahayı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Nurdağı'nda polis lojmanlarını gezdik. Buralarda da yıkımlar olmuş, şehitlerimiz. İnşallah ayağa kalkacağız daha da güçleneceğiz. Ben herkese çok teşekkür ederim herkese. Vefat eden tüm kardeşlerimize vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da Allahtan şifa diliyoruz" dedi.