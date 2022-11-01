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Bakan Çavuşoğlu: Thodex kurucusu Özer’in ülkemize iadesini bekliyoruz

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Faruk Fatih Özer#Thodex
Bakan Çavuşoğlu: Thodex kurucusu Özer’in ülkemize iadesini bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 18:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile bakanlıkta bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi. Çavuşoğlu, “Bir mahkeme süreci var, bugün 4’üncü mahkeme görüldü. 5’inci mahkeme 10 Kasım’da olacak, hukuki sürecin bir an önce tamamlanması ile birlikte bu şahsın (Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer) ülkemize iadesini bekliyoruz. Çok sayıda vatandaşımızı dolandıran bir sahtekardır” dedi.

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Bakan Çavuşoğlu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in iadesine ilişkin, “Görüşmemizde FETÖ konusunu da gündeme getirdik. FETÖ bulunduğu her ülke için tehdittir. Her ülkede başka üçüncü ülke FETÖ’yü kullanır, bize karşı kullanır, Arnavutluk’a karşı kullanır. Dolayısıyla Arnavutluk’un da güvenliği bakımından önemlidir. Bazı önemli adımlar atıldı. Bazı kişilerin Türkiye’ye iadesi konusunda da gerekli bilgileri bugün paylaştık. Diğer taraftan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’tan ülkemize iadesi konusunu da gündeme getirdik. Bir mahkeme süreci var, bugün 4’üncü mahkeme görüldü. 5’inci mahkeme 10 Kasım’da olacak, hukuki sürecin bir an önce tamamlanması ile birlikte bu şahsın ülkemize iadesini bekliyoruz. Çok sayıda vatandaşımızı dolandıran bir sahtekardır” diye konuştu.

Arnavutlar ve Türklerin resmi düzeyde her şeyden önce sosyal düzeyde de tarihi bir dostluğa sahip olduğunu söyleyen Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, “Görevimiz diplomat ve politikacılar olarak dostluğu, insanlar arası bağları ve iyi niyeti daha güçlü ilişkilere, iş birliğine ve ortaklığa dönüştürmektir” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin desteğinden dolayı teşekkür eden Xhaçka, “Kasım 2019’daki en önemli iki olayda, trajik depremden sonraki yeniden yapılanmamız için yapılan cömert yardım, korona virüs sırasında verilen destekten dolayı minnettar olduğumuzu vurgulamak isteriz. Bu konuda başardıklarımızla gurur duymamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Arnavutluk’la Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlamak üzere hazırlanmaktayız” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mevlüt Çavuşoğlu#Faruk Fatih Özer#Thodex

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