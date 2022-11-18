Bakan Çavuşoğlu: Tahıl Anlaşması küresel gıda güvenliği açısından son derece önemli bir adımdı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurul Toplantısı'nda verilen akşam yemeğinde konuştu. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmasında, “Bu toplantıyı İstanbul’da düzenliyoruz, Asya ve Avrupa’nın buluştuğu noktada. Küreselleşme nedeniyle yerel konular artık giderek küresel bir özellik kazanmaya başladı. Ben Türkiye’nin farklı şehirlerini ziyaret ediyorum ve tabi ki AK Parti temsilcileri benimle birlikte bu ziyaretlerde bulunuyorlar. Seçmenlerin endişeleri küresel hususları da içeriyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, dünyada artan enflasyon, enerji krizi ve düzensiz göç gibi. Bir anlamda aslında siyaset küresel hale geliyor. Suriye ve Libya’da ya da Afganistan’daki çatışmaların Avrupa’daki halkı nasıl etkilediğini unutmayın." diye konuştu.

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"Dünyanın her yerinde daha da sıklıkla artan bir biçimde çatışmaları gördüğümüz zaman biz kötümser hale geliyoruz." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Birçok farklı çatışmada güç rekabetini görüyoruz. Çok taraflılık aslında erozyona uğruyor. Ancak siyasetçiler olarak bizim görevimiz çok taraflılığı ve uluslararası işbirliğini ön plana çıkarmak. Hiçbirimiz iklim değişikliği ya da düzensiz göç gibi konuları tek başımıza çözemeyiz. Küresel konular daha gerçekçi ve daha kolektif bir faaliyet içinde olmamızı gerektiriyor. Bu nedenle ICAPP’ın dünyanın farklı yerlerinden insanların sesini bir araya getirmesi açısından, ortak problemlerimize çözüm getirmesi açısından önemli çalışmalar yaptığına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“TAHIL ANLAŞMASI KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR ADIMDI”



Rusya ve Ukrayna Savaşı hakkında da konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Her iki tarafın Dışişleri Bakanını bir araya getirdik. Aslında orada müzakere edilebilecek bir çözüme çok yaklaşmıştık. Şu anda Herson’un tekrar Ukrayna tarafından ele geçirilmesiyle farklı gerçekler ile karşı karşıyayız. Hali hazırda yine de kalıcı barışın dışında herhangi bir alternatifin olmadığına inanıyoruz. Tahıl Anlaşması, Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa çalıştığımız ve gerçekleştirdiğimiz bir adım oldu. Küresel gıda güvenliği açısından son derece önemli bir adımdı” ifadelerini kullandı.