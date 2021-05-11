Bakan Çavuşoğlu Suudi mevkidaşı El Suud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faisal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile görüştü. İki bakanın görüşmede bölgesel ve ikili ilişkileri ele aldığı ifade edildi.

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