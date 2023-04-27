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Bakan Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlar ile görüştü

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Sudan#Türkiye
Bakan Çavuşoğlu, Sudandan tahliye edilen vatandaşlar ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 14:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'dan tahliye edilerek, Mısır üzerinden Türkiye'ye gelecek kafile ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında süren çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar 1383’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1500 kişi tahliye edildi.

Sudan’daki tahliye sürecini yakından takip eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır üzerinden gelecek kafile ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, "Tüm vatandaşlarımızı Antalya'dan sevgi ile selamlıyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz, kazasız belasız Kahire'ye varın, oradan da sağlıkla ülkemize dönün inşallah. Vatandaşlarımız ile iyi ilgilenin. Dört gözle bekliyoruz" dedi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Sudan#Türkiye

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