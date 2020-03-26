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DHA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 14:58,Son Güncelleme:/

Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü

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Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, Corona Virüsü salgınına karşı alınan tedbirler ve NATO'nun bu konuda sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Corona Virüsü salgınına karşı alınan tedbirler, NATO'nun bu konuda sağlayabileceği katkılar ve 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ele alındı.

 

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