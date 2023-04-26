Bakan Çavuşoğlu: Seçimden sonra vize konusunda bazı tedbirlerimiz var

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) meclis toplantısına AK Parti'den Antalya 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, STK temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Ahmet Öztürk yaparken, sonrasında konuşan Ali Bahar sektörün yaşadığı bazı sıkıntılardan ve çalışmalarından bahsetti.



Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Çavuşoğlu, dünyada son yüzyılda yaşanan kırılma dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, "Yepyeni bir sistem kuruluyor. Belirsizliklerin sebebi bu, görüş mesafeleri kısaldı. Ukrayna savaşı başladığı zaman Alman İstihbarat Başkanı Kiev’deydi. Amerikalıların bazı öngörüleri oldu, haklı çıktılar ama kimse inanmadı. Sorunlar giderek derinleşiyor. Bu da farklı jeopolitik gelişmelere gebe. Krizlerle birlikte istikrarsızlık artıyor dünyada. Enerjide ciddi bir küresel kriz ile karşı karşıyayız. Göç meselesi artarak devam eden sorunlardan biri" dedi.



Sudan'da yaşananlar hakkında konuşan Çavuşoğlu, "En son Sudan’da iç savaş başladı. Oradan da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Karayolu ile Etiyopya’ya getirdiğimiz vatandaşlarımızın hepsi sınırı geçti. Orada hemen yakında bir havalimanı var ama büyük uçaklar inemiyor, Etiyopya Havayolları ile transfer edip Türk Hava Yolları ile ülkemize getiriyoruz. Farklı ülkelerin vatandaşlarına da yardımcı oluyoruz. Bir grup vatandaşımızı da otobüsle beraber gemiyle Cidde’ye geçireceğiz. 40’a yakın ülkeden bize talep geldi onların vatandaşlarını tahliye ediyoruz" diye konuştu.



'ARABULUCULUKTA MARKA OLDUK'



Rusya ile Ukrayna arasında yapılan arabuluculukla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Rusya- Ukrayna arasında başlayan savaş konusunda izlediğimiz politika dünyada herkesin imrendiği bir politika. İlk etapta tarafsızdık hem de ilkesel tarafsızdık. Barış için arabuluculuk yaptık. Tam gıda krizi derken İstanbul Tahıl Anlaşması. NATO içinde her iki ülke ile konuşabilen tek ülke Türkiye. Filipinler’den, Somali’ye kadar herkes arabuluculukta Türkiye’ye güveniyor. Biz arabuluculukta bir marka olduk. Ukrayna konusunda yaptıklarımızı tüm dünya takdir ediyor" diye konuştu.



MISIR VE İSRAİL İLE İLİŞKİ AÇIKLAMASI



Antalya Diplomasi Forumu’nun ikinci yılında Davos kadar bilinen bir forum haline geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Daha önce ilişkilerimizi de soğukluk yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi normalleştiriyoruz. Mısır ve İsrail bu ülkeler arasında. Ramazan ayının son 10 gününde Müslüman olmayanları Mescid-i Aksa’ya sokmama kararı bu diyaloğun sonucudur. İsrail’in yaptığı zulmü kabul etmek mümkün değil. Filistin, Kudüs davası konusunda da hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi her zaman vurguluyoruz. Bu tür konular sadece Davos'ta konuşulmasın, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşulmasın. Türkiye'de, Antalya’da konuşulsun. O nedenle Antalya Diplomasi Forumu'nu başlattık" dedi.

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