Bakan Çavuşoğlu: Savaşın etkilerini en çok Polonya ve Türkiye gibi bölge ülkeler hissediyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi’ne katılmak üzere geldiği Polonya'nın Lodz kentindeki temaslarını sürdürüyor. B

akan Çavuşoğlu, Bakanlar Konseyi toplantısı öncesi Türkiye’nin Lodz Fahri Başkonsolosluğu’nun açılış törenine katıldı. Türkiye’nin Lodz Fahri Başkonsolosluğu’nun, Polonya’daki dördüncü başkonsolosluk olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Beşinci temsilciliğimizi de yakın zamanda yine destekleriniz ile açacağız. Değerli dostlar, hemen yanı başımızda Avrupa'da devam eden bir savaş var. Bu savaşın etkilerini tabii tüm dünya hissediyor ama en çok da Türkiye gibi Polonya gibi bölge ülkeler etkileniyor. Bu süreçte oynadıkları rol ve o üstlendikleri sorumluluk için Polonya'ya huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sığınmacı yükü dahil birçok sorumluluğu üstlenen Polonya'ya tüm Avrupa'nın bir teşekkür borcunun olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle sınıra düşen füzenin neden olduğu can kayıplarından dolayı bir kere daha sevgili dostum Zbigniew’e, Polonya hükumetine ve halkına taziyelerimi iletmek istiyorum” dedi.

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“POLONYA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ İLK TANIYAN ÜLKELERİN BİR TANESİ”

Türkiye-Polonya ilişkilerinin 6 asır önceye dayandığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Diplomatik ilişkilerimiz Avrupa ve dünya tarihinin en uzun kesintisiz ilişkilerinden bir tanesidir. 23 Temmuz 1923’te imzaladığımız dostluk anlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülkelerin bir tanesi Polonya'dır. İlişkilerimiz her alanda ilerliyor, gelişiyor. Yakın zamanda ilişkilerimizi yüksek düzeyli stratejik iş birliği seviyesine de çıkararak iş birliğimizi daha da derinleştireceğiz. Ticaretimiz, Eylül ayında 7.3 milyar doları aştı. Bu sene 10 milyar dolara inşallah ulaşacağız. Eylül ayı itibariyle 1.1 milyon Polonyalı turisti ülkemizde ağırladık. Bu sayıların önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz. Tabii, sefer sayılarını da arttırmamız gerekiyor. Polonya'da 25 bin civarında Türk yaşıyor. Bugün toplumu temsil eden arkadaşlarımızla bir araya geldik. Burada yaşamaktan çok mutlular. 5 binden fazla öğrenci var. Polonya, öğrencilerin en çok tercih ettiği destinasyonların başında geliyor. Tabii, fahri konsolosumuz buradaki ofisinde hem Polonyalı dostlarımıza hizmet edecek hem de burada yaşayan vatandaşlarımıza da aynı şekilde destek verecek. Polonya makamlarının da gerekse merkezde hükümet, vali, yerel yöneticiler de gerekli desteği kendilerinden esirgemeyeceklerdir. Bugün bu anlamlı açılışta bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

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