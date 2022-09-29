Bakan Çavuşoğlu: Şanghay’dan üyelik teklifi gelince batı hemen tedirgin oldu

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AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programına katılmak üzere Denizli’ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde STK ve iş dünyası temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.



Burada ülke ve dünya gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Şanghay İşbirliği Teşkilatına gittik. Diyalog Ortaklığı statülümüz var, davet edildik. Orada üyelik konusunda da davetler geldi. Bunun hemen ardından dünyada ve özellikle batıda tedirginlik oluştu. Hemen akıllarına soru işaretleri geliyor. Şunu söylemek isteriz; 53 yıldır AB’nin kapısında bekletilen ülkeyiz. Avrupalılar 'Ne içeri gir ne de kapımdan uzaklaş' diyor. Buna tahammül eden bir ülke yok. Ukrayna, Rusya savaşında dengeli politikanın faydasını görüyoruz” diye konuştu.

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“14 TRENİMİZ, 15 YADA 16 UÇAĞIMIZ YARDIMLARIMIZI GÖTÜRDÜ”



Türkiye'nin yaşanan sel felaketinde bin 663 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan’a yardım gönderdiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, büyükelçiliklerin önemine işaret etti. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“İhracatımızın her kıtada artması için Dışişleri Bakanlığı olarak büyükelçiler açıyoruz. Merkez Bankamızın yaptığı bir çalışmada yeni büyükelçilik açtığımız yerlerde diğer etkenlerden bağımsız olarak ortalama ticaret ihracatımız yüzde 30 civarında artmış. Esas bizim insani dış politikamız bizim en önemli yumuşak gücüdür. Pakistan’daki afetlere en çok destek veren ülkeyiz, uçaklarımız ve trenlerimiz arka arkaya gidiyor. 14 trenimiz, 15 yada 16 uçağımız yardımlarımızı götürdü. Maalesef sel afeti halen daha devam ediyor. Küresel sistemin yetersizliğini her yerde vurguluyoruz, sorunların çözülmesini beklersek yanılırız. Bu sorunların etkisi çığ gibi artabilir. Dolayısıyla biz uluslararası sistemin reforme edilmesini savunurken, nasıl edilmesine dair fikirler ortaya koyarken diğer taraftan da faal bir dış politika izliyoruz. Sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz.”