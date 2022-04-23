Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Ukrayna hassas konuları müzakere ediyor

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Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika gezisine giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hassas konular müzakere ediliyor, arka kapı diplomasisi işliyor. ortak deklarasyon taslağı olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.



ABD'DEN F-16 ALIMI



Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında ise olumlu görüşler olduğunu belirterek, “F-16'lar konusunda yönetimde kesinlikle yapıcı bir tutum var. Kongre'nin iznine tabi ama Görüşmeler gayet iyi geçiyor" dedi.