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Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Ukrayna hassas konuları müzakere ediyor

#Çavuşoğlu#F16#RUSYA
Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Ukrayna hassas konuları müzakere ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika gezisine giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. "Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde ortak deklarasyon taslağı olduğunu görüyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile Ukrayna hassas konuları müzakere ediyor, arka kapı diplomasisi işliyor" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu, Latin Amerika gezisine giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hassas konular müzakere ediliyor, arka kapı diplomasisi işliyor. ortak deklarasyon taslağı olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'DEN F-16 ALIMI

Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışında ise olumlu görüşler olduğunu belirterek, “F-16'lar konusunda yönetimde kesinlikle yapıcı bir tutum var. Kongre'nin iznine tabi ama Görüşmeler gayet iyi geçiyor" dedi.

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#Çavuşoğlu#F16#RUSYA

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