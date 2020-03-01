Bakan Çavuşoğlu paylaştı! 'Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Şubat'ta İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı şimdi de Bahar Kalkanı harekatıyla, bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız. Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun." ifadelerini kullandı.
#FıratKalkanı, #ZeytinDalı ve #BarışPınarı şimdi de #BaharKalkanı harekatıyla; bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız!🇹🇷— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 1, 2020
Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun. pic.twitter.com/0Maa98CvcA
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