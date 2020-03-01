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AA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 18:17,Son Güncelleme:/

Bakan Çavuşoğlu paylaştı! 'Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız'

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Bakan Çavuşoğlu paylaştı! 'Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız'
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Şubat'ta İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.  Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı şimdi de Bahar Kalkanı harekatıyla, bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız. Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun." ifadelerini kullandı.

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