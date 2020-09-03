Bakan Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Telekonferans Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları Görüntülü Telekonferans (VTC) Toplantısı'na katıldı.
Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Olağanüstü G20 Dışişleri Bakanları VTC Toplantısı’na katıldık. Yeni normalde salgınla küresel mücadelede atılabilecek adımları ele aldık." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu paylaşımında ayrıca "Sınır yönetimi ve geçişleri konularına odaklandık. 'Güvenli Turizm' programı başta ülkemizin başarılı uygulamalarını paylaştık." açıklamasında bulundu.
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